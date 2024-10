Monsterorkaan Milton nadert Florida: zo bereiden Nederlanders zich daar voor

Nog geen twee weken geleden werd de Amerikaanse staat Florida opgeschrikt door orkaan Helene. Maar dat was slechts een voorproefje van orkaan Milton, die nu onderweg is. Nederlanders in het gebied maken zich op voor de storm van de hoogste categorie. "Het is moeilijk om je hele hebben en houden achter te laten en te vertrekken."

"Het wordt echt een monsterorkaan," vertelt Hennita woensdagochtend in de 538 Ochtendshow. "Volgens de laatste update is het een categorie 5-orkaan, de zwaarste in zijn soort." Volgens Amerikaanse media kunnen de windsnelheden oplopen tot zo'n 260 kilometer per uur.

Verplichte evacuaties

Naar verwachting zal orkaan Milton woensdagavond aan de westkust van Florida aan land komen. Volgens The New York Times worden in totaal 5,5 miljoen mensen opgeroepen om de dichtbevolkte westkust te evacueren. Het is volgens de krant een van de grootste evacuaties in de geschiedenis van de staat.

Hennita hoeft zelf nog niet haar huis uit. "Ik woon twintig minuten rijden van Tampa, tussen Clearwater en Saint Petersburg in. Mensen die direct aan de kust wonen, worden verplicht geëvacueerd door de hulpdiensten." Toch twijfelt ze of ze alsnog moet vertrekken. "Ik ben nu alleen met mijn hond, mijn man werkt in een gevangenis en die zit nu in lockdown, dus hij moet daar blijven," legt ze uit.

Voorbereiden op de storm

De Nederlandse heeft wel de nodige maatregelen getroffen. "Mijn huis is dichtgetimmerd en we hebben de generator al klaarstaan voor als straks de stroom uitvalt. De stroomkabels liggen hier bijna allemaal boven de grond, dus als er een boom op een mast valt, hebben we geen elektriciteit meer."

Ook aan de boodschappen is gedacht. "Ik heb genoeg water in huis en mijn badkuip heb ik ook gevuld met water, zodat ik straks mijn wc kan doorspoelen als dat nodig is. Verder heb ik genoeg batterijen en heb ik alles kunnen opladen."

Vertrekken

Iemand die wel verplicht zijn huis uit moet, is Mark Davidson. Hij woont met zijn vrouw en hun kat in Port Charlotte, dat in het verplichte evacuatiegebied valt. "Ze verwachten flinke verwoesting in de stad, vooral door waterschade," vertelt hij aan Hart van Nederland. "Rondom onze woning is veel water, we wonen dicht bij de zee en een rivier." Dinsdag zijn zij vertrokken naar het oosten van Florida om daar te schuilen. "Wij hebben gelukkig een tijdelijke woonruimte kunnen huren in de Fort Lauderdale, in het oosten van de staat. Daar trekt de storm niet direct over."

"Het is moeilijk om je hele hebben en houden achter te laten en te vertrekken. Hiervoor hebben wij jaren in Atlanta gewoond en daar had je dan wel tornado's, maar orkanen zijn toch heel andere koek," vertelt Mark.

Orkaan na orkaan

Orkaan Milton volgt ruim een week na orkaan Helene, die volgens CNN aan 235 mensen in de VS het leven kostte. In Florida kwamen 20 mensen om. De burgemeester van Tampa, een stad in Florida, noemde Helene een "wake-up call" in vergelijking met Milton.