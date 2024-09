Nederlands stel ontsnapt maar net aan dodelijke orkaan in Florida: 'Had echt verkeerd af kunnen lopen'

Terwijl Nederland vrijdag werd getroffen door herfststorm Aitor, raasde orkaan Helene over het zuiden van de Verenigde Staten. Zeker 45 mensen kwamen om het leven door de verwoestende storm. Het Nederlandse stel Thom Mandos en Jessie Bos uit Roosendaal bevond zich middenin de orkaan tijdens hun rondreis door Florida en wist maar net aan het gevaar te ontsnappen.

Thom vertelt hoe ze zich in eerste instantie geen zorgen maakten: "Het zou een paar dagen slecht weer worden en dat zou het dan zijn. Dus wij dachten, nou prima, dat overleven we wel als Nederlanders." Maar al snel ging het mis. "We zaten in een restaurant en je voelde het restaurant van links naar rechts schudden. Toen viel plots de stroom uit, en zaten we ineens in het donker. Dat schrokken we wel," vertelt hij.

De situatie werd pas echt gevaarlijk toen hun auto vast kwam te zitten in een overstroomd gebied. "Niemand kwam ons helpen, dus dat was echt wel eng," zegt Thom. Uiteindelijk bood een Amerikaans stel met een truck uitkomst en bracht hen naar een veilig hotel. "Daar werd ons eigenlijk pas duidelijk hoe erg het allemaal was. En dat het ook echt wel verkeerd had kunnen aflopen op dat moment."