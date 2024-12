Meerdere vluchten Rotterdam, Eindhoven en Schiphol geannuleerd door mist

De dichte mist boven Nederland leidt vrijdag tot problemen op Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Schiphol. Meerdere vluchten konden niet landen en moesten worden omgeleid naar andere luchthavens, en ook vertrekkende vluchten werden geannuleerd.

Het KNMI heeft voor vrijwel het hele land - met uitzondering van de Waddeneilanden - code geel afgegeven vanwege de mist, te zien in bovenstaande video. De mist zorgt vrijdag op verschillende plekken voor problemen, en dus ook op verschillende luchthavens. Op de Rotterdamse luchthaven gaat het om zeven vertrekkende vluchten en zeven binnenkomende vluchten van en naar Faro, Valencia, Barcelona, Londen en Luxemburg die geschrapt moesten worden. Een vlucht vanuit Nador is vertraagd tot zaterdagmiddag. Ook zijn enkele toestellen uitgeweken naar Schiphol.

Maar ook o p Schiphol zijn bijna zestig vluchten geschrapt, laat een woordvoerder weten. Ook op Eindhoven Airport zorgde de dichte mist vrijdagavond voor problemen, meldt Omroep Brabant. Op de website van de luchthaven is te zien dat vluchten uit Ibiza, Lissabon en Marrakesh worden omgeleid naar Schiphol. Inkomende vluchten die nog voor vrijdagavond op de planning stonden vanuit Alicante, Praag en Malaga zijn geannuleerd.

Passagiers die vrijdagavond vanuit Sevilla, Hurghada, Malaga, Ibiza of Marrakesh naar Eindhoven vlogen, kwamen daar niet aan. Deze vluchten werden omgeleid naar de luchthavens Schiphol, Weeze, Keulen en Düsseldorf.

Ook zaterdag problemen

In Rotterdam was het vrijdag rustig op de luchthaven en hebben de annuleringen niet tot onrust geleid, laat een woordvoerster weten. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor de geplande vluchten op zaterdagochtend zijn.

De mistproblemen zijn voorlopig nog niet voorbij. De woordvoerder van Eindhoven Airport meldt tegen de regionale omroep dat ook zaterdagochtend hinder wordt verwacht, met vertragingen en wijzigingen in vluchtschema’s tot minstens tien uur. Reizigers worden geadviseerd om goed contact te houden met hun luchtvaartmaatschappij voor de laatste updates.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland, ANP