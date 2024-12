Vanavond code geel in hele land vanwege mist: hier is het oppassen geblazen

In verschillende delen van het land is het weer erg mistig, vooral in het zuiden en oosten. De komende uren breidt de mist zich verder uit en vanaf eind van de avond geldt code geel voor het gehele land. De mist kan volgens het KNMI plaatselijk dicht zijn met een zicht van minder dan tweehonderd meter: "Hierdoor kan het verkeer last ondervinden."

Dichte mist in Friesland zorgde niet alleen voor meerdere ongevallen op de Afsluitdijk, maar gaf ook problemen voor boten en schepen op de Waddenzee. Rijkswaterstaat kwam in actie rond de haven van Harlingen. Dat zie je in de video bovenaan.

De ANWB waarschuwt vrijdag overdag vooral voor dichte mist in het zuiden van het land. Het is daar erg mistig in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg. Maar ook in het oosten is veel mist, vooral in Overijssel en Drenthe. In de loop van vrijdagavond trekt de mist ook over de rest van het land.

In Friesland stuurde Rijkswaterstaat sommige boten en schepen terug naar de haven. "Pleziervaart heeft vaak geen radar. Bij slecht zicht mogen ze daarom niet uitvaren. Je bent praktisch onzichtbaar zonder radar en als binnenvaartschip kun je niet zomaar uitwijken."

Code geel geldt vanaf vanavond in het hele land en duurt volgens Rijkswaterstaat mogelijk tot en met zaterdagochtend.