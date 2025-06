Hagelstenen zo groot als golfballen bij noodweer in Limburg

In Limburg vielen zaterdagavond zware buien met hagelstenen zo groot als golfballen. Dat zorgde op verschillende plekken voor schade en wateroverlast.

In Venlo raakten auto's beschadigd en ging een autoalarm af tijdens de bui, zo is te zien op een filmpje van Buienradar op X. Ook een hertenkampje werd getroffen. Op andere plekken in Limburg moest de brandweer in actie komen vanwege ondergelopen straten, zoals in Herkenbosch.

0:45 Noodweer trekt over Zuid- en Oost-Nederland heen

'Niet normaal'

Ook in Tegelen ging het er flink aan toe. "Het gebeurde rond 19.00 uur. Ik dacht eerst dat de kinderen ballonen aan het stuk prikken waren. Ik keek mijn vrouw aan en ik keek vervolgens om mij heen. De ballonnen hingen er nog. Ik keek daarna naar buiten. Toen zag ik de ballen. Ze waren groot", vertelt een man aan Hart van Nederland.

Hij kon niet geloven wat hij zag: "Het was niet normaal. Bij de afdak drupte het overal. Ik heb overal gaten zitten. Ik moet morgen de verzekering bellen om te kijken wat ze kunnen doen. Ik heb alles op beeld laten zetten."

Code geel

Het KNMI had zaterdag voor Limburg en Brabant code geel afgegeven vanwege kans op onweersbuien, hagel en windstoten. Die waarschuwing blijft van kracht tot zondagochtend 9.00 uur.