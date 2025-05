KNMI geeft code geel af: zware onweersbuien met hagel in Limburg

Het KNMI waarschuwt dat Limburg zich vanaf halverwege de middag moet opmaken voor flinke onweersbuien. Vooral het zuiden van de provincie krijgt als eerste met het slechte weer te maken. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor de hele provincie.

Volgens het KNMI kunnen de buien kort maar heftig zijn. Er valt veel regen in korte tijd, mogelijk gepaard met hagelstenen van zo'n twee centimeter groot. Ook waarschuwt het instituut voor stevige windstoten die kunnen oplopen tot zo’n 60 kilometer per uur.

Met name in het Limburgse heuvelland bestaat de kans op plaatselijke wateroverlast. Dat kan gevolgen hebben voor het verkeer en buitenactiviteiten. Het KNMI adviseert dan ook om rekening te houden met hinder op de weg en in de buitenlucht.