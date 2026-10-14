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KNMI waarschuwt voortaan per gebied voor gevaarlijk weer

Extreem weer

Vandaag, 17:13

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Het KNMI gaat vanaf 2 november gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Het weerinstituut stopt met waarschuwingen per provincie en geeft voortaan codes geel, oranje en rood af voor kleinere gebieden. Zo moet worden voorkomen dat mensen een waarschuwing krijgen voor noodweer dat helemaal niet in hun omgeving wordt verwacht.

Benieuwd naar het weer de komende dagen? Bekijk dan bovenstaande video.

Volgens projectmanager Jorinde de Groot moeten de waarschuwingen hierdoor relevanter worden voor het publiek. Of het KNMI straks meer of minder waarschuwingen afgeeft, is nog onduidelijk. Dat hangt af van de weersituatie. Bij plaatselijke weersverschijnselen, zoals mist, kunnen meerdere gebieden tegelijk een waarschuwing krijgen.

Zo check je of jouw locatie risico loopt

Via de KNMI-app en de website kunnen mensen controleren of hun locatie binnen een waarschuwingsgebied valt. De verandering is mogelijk dankzij een wetswijziging. Sinds augustus waarschuwt het KNMI via de app ook al gericht voor zware onweersbuien die binnen een kwartier op een specifieke locatie worden verwacht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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