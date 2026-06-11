Grote verandering bij KNMI: waarschuwingen worden veel preciezer

Het KNMI ontwikkelt een nieuw systeem voor lokale weerwaarschuwingen. De huidige waarschuwingen per provincie blijken niet specifiek genoeg. Daarom steekt het KNMI de bekende codes geel, oranje en rood in een nieuw (regen)jasje.

Sinds 20 mei 2026 is de wet aangepast. Daardoor mag het weerinstituut niet langer alleen per provincie waarschuwen, maar ook gerichter per gebied.

Wispelturig

Meteoroloog Robert de Vries ziet voordelen in de nieuwe aanpak. Nu wordt vaak nog voor een hele provincie een waarschuwing afgegeven, terwijl het slechte weer soms maar een beperkt gebied treft. Met lokale waarschuwingen kan het KNMI veel gerichter waarschuwen. Wel verwacht De Vries dat dit extra uitdagingen met zich meebrengt. "Ik denk dat het nog best een kluif gaat worden voor het KNMI. Buien zijn heel wispelturig en heel lokaal, dat is best lastig om dat precies aan te geven."

In de Volkskrant vertelt Rob Sluijter, meteoroloog bij het KNMI, dat gebieden waar een waarschuwing nodig is straks worden ingekleurd op de kaart. Door gerichter te waarschuwen, moeten mensen de meldingen serieuzer nemen. "Als je zo'n grote waarschuwing laat uitgaan en mensen die niet zien uitkomen in hun tuin, dan gaan mensen je minder serieus nemen", zegt Sluijter.

Werking systeem

Het KNMI wil het systeem tegen het einde van het jaar volledig hebben uitgerold. Door de wijziging kunnen code oranje en code rood voortaan al tot twee dagen van tevoren worden afgegeven. Bij code geel was dat al mogelijk. Eerder gebeurde dit maximaal één dag van tevoren, terwijl het KNMI extreem weer vaak al eerder kan zien aankomen.