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Code geel in vijf provincies: kans op onweer, hagel en windstoten

Extreem weer

Vandaag, 15:27

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Het KNMI waarschuwt donderdagmiddag voor enkele pittige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het weerinstituut heeft code geel afgekondigd voor de provincie Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel.

Het weer is het meest heftig tussen 13.00 uur en 19.00 uur. Hierna nemen de mogelijke buien, onweer, hagel en windstoten geleidelijk af en keert de rust weer terug.

Code geel

Code geel betekent dat er kans is op weer dat voor overlast of gevaarlijke situaties kan zorgen. Vooral weggebruikers en mensen die buiten zijn, moeten extra opletten. Het KNMI geeft code geel af bij bijvoorbeeld zware regen, onweer, hagel, harde windstoten, gladheid, dichte mist of extreme hitte en kou.

Door Redactie Hart van Nederland

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