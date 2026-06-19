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Uitdaging: het hoofd koel houden in deze hitte bij een groot concert

Extreem weer

Vandaag, 21:48

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Heel Nederland praat er zaterdag over: het bloed- en bloedhete weer. Stel je voor dat je met deze temperaturen in een grote, dichte ruimte zonder airco zit? Dansend en zingend, met een paar (tien)duizend andere mensen. Bijvoorbeeld bij de Toppers in Concert.

De zangformatie staat na vrijdag ook zaterdag op het podium in de Amsterdamse ArenA. Waar het dak van dicht is omdat een deel van de installatie eraan hangt. Hoe blijft het dan koel?

Welke tips de organisatie heeft en hoe goed de fans voorbereid zijn, zie je in bovenstaande video.

Door Daniël Bom

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