Opnieuw code geel in Noordoost-Nederland, gladheid door sneeuwval

Extreem weer

Vandaag, 16:20

Voor drie provincies is code geel afgegeven. Maandagochtend is het raadzaam rekening te houden met gladheid door sneeuwval in Overijssel, Groningen en Drenthe. Met name in de gebieden langs de oostgrens gaat het in de ochtend licht sneeuwen.

Om onder meer weggebruikers beslagen ten ijs te laten komen, is de weerswaarschuwing afgegeven. In alle drie de provincies loopt deze tussen 08.00 en 15.00 uur. Naar verwachting komt er plaatselijk een sneeuwdek van 1 tot 2 centimeter te liggen.

Hoe zit het nou precies met die weerwaarschuwingen? We leggen het je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?
2:39

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Eerdere ongelukken

In de noordelijke provincies was het in de nacht van vrijdag op zaterdag ook al oppassen geblazen. Er vonden meerdere ongelukken plaats door de gladheid. Zo belandde op de N31 bij Harlingen in Friesland een vrachtwagen in de berm. Op de N33 in Groningen schoot een busje van de weg, dat tot stilstand kwam tegen een boom. Toen was voor enkele provincies code oranje van kracht.

Door Daniël Bom

