Fraai winterweer met maandag lokaal zelfs sneeuw

De winter laat zich nog altijd voelen. De komende dagen is het koud, met vorst in de nachten en regionaal kans op gladheid. Vooral in het noorden blijft het opletten, al laat de zon zich ook geregeld zien.

We zijn nog niet van de winterse perikelen af. Het heeft in de nacht van zaterdag op zondag vrijwel overal gevroren en daarom kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing. In het noorden geldt code geel, omdat het daar ook glad kan zijn door sneeuw- en ijzelresten.

Zondag zijn er flinke zonnige perioden en het blijft droog. In het noorden zijn wel meer en dikkere wolkenvelden aanwezig. Met een aanhoudende oostelijke wind stroomt steeds koudere lucht het land in. Toch blijven er verschillen, met in de middag temperaturen rond het vriespunt in het noorden, waar ook meer wolken blijven hangen, en ongeveer 6 graden boven nul in het zuiden van het land.

Sneeuw

Maandag begint de nieuwe werkweek opnieuw koud. Na een nacht met lichte vorst komen de temperaturen overdag maar net boven het vriespunt uit. In Overijssel, Drenthe en Groningen gaat het ook enige tijd sneeuwen en kan 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen.

Vanaf dinsdag rukt de zachte lucht op en gaat het regenen vanuit het zuidwesten. Dieper landinwaarts valt eerst nog winterse neerslag, met kans op gladheid. Later in de week lopen de temperaturen overal op tot een graad of 8.