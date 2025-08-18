Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Code geel voor hevige onweersbuien in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië

Code geel voor hevige onweersbuien in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië

Extreem weer

Vandaag, 14:57

Link gekopieerd

Inwoners én vakantiegangers in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië krijgen de komende dagen te maken met onstuimig weer. Volgens Weeronline zijn er stevige onweersbuien op komst, vooral op dinsdag en woensdag.

In Frankrijk worden vooral de regio’s Auvergne-Rhône-Alpes (rondom Lyon) en Provence-Alpes-Côte d’Azur (bij Marseille en Nice) zwaar getroffen. In Italië gaat het om de streken Piemonte en Ligurië. Daar kunnen de buien gepaard gaan met felle windstoten.

In de regio wordt er ook nog steeds gewaarschuwd voor hoge temperaturen.

Begin augustus moesten inwoners en vakantiegangers in Zuid-Frankrijk nog op de vlucht slaan. Nederlanders vertellen in de video hieronder hoe ze moesten vluchten voor de rook en vlammen.

Nederlanders in Frankrijk getroffen door bosbranden
1:43

Nederlanders in Frankrijk getroffen door bosbranden

Kans op wateroverlast en modderstromen

Vooral in bergachtige gebieden kan het slechte weer voor grote problemen zorgen. Door de hoeveelheid regen bestaat er kans op wateroverlast en zelfs modderstromen, waarschuwt Weeronline.

De autoriteiten hebben inmiddels code geel afgegeven. Dat betekent dat mensen alert moeten zijn op het weer. Vakantiegangers wordt aangeraden de lokale waarschuwingen goed in de gaten te houden. Het weer kan van het ene op het andere moment omslaan.

ANP

Lees ook

Vakantie in Europa? Extreem weer op populaire bestemmingen
Vakantie in Europa? Extreem weer op populaire bestemmingen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.