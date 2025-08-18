Code geel voor hevige onweersbuien in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië

Inwoners én vakantiegangers in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië krijgen de komende dagen te maken met onstuimig weer. Volgens Weeronline zijn er stevige onweersbuien op komst, vooral op dinsdag en woensdag.

In Frankrijk worden vooral de regio’s Auvergne-Rhône-Alpes (rondom Lyon) en Provence-Alpes-Côte d’Azur (bij Marseille en Nice) zwaar getroffen. In Italië gaat het om de streken Piemonte en Ligurië. Daar kunnen de buien gepaard gaan met felle windstoten.

In de regio wordt er ook nog steeds gewaarschuwd voor hoge temperaturen.

Begin augustus moesten inwoners en vakantiegangers in Zuid-Frankrijk nog op de vlucht slaan. Nederlanders vertellen in de video hieronder hoe ze moesten vluchten voor de rook en vlammen.

1:43 Nederlanders in Frankrijk getroffen door bosbranden

Kans op wateroverlast en modderstromen

Vooral in bergachtige gebieden kan het slechte weer voor grote problemen zorgen. Door de hoeveelheid regen bestaat er kans op wateroverlast en zelfs modderstromen, waarschuwt Weeronline.

De autoriteiten hebben inmiddels code geel afgegeven. Dat betekent dat mensen alert moeten zijn op het weer. Vakantiegangers wordt aangeraden de lokale waarschuwingen goed in de gaten te houden. Het weer kan van het ene op het andere moment omslaan.

ANP