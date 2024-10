Evi en Machteld vast in rampgebied Nepal: 'Hollandse gierigheid was redding'

Na dagen van aanhoudende en zware regenval in Nepal is het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen opgelopen tot zeker 220. Ruim twintig mensen worden nog vermist en er zijn 150 gewonde gevallen. Voor twee Nederlandse studenten is het een vreselijk begin van hun stage in het Aziatische land.

Evi en Machteld zitten in het laatste jaar van hun studie verpleegkunde in Ede en zitten sinds drie weken in Nepal. Het ziekenhuis waar ze stage lopen is zwaar getroffen. "We hebben echt mazzel gehad", vertellen ze aan Hart van Nederland. "Afgelopen vrijdag besloten we naar een hostel in Kathmandu te gaan. We wilden eerst annuleren, maar dan kregen we onze kosten niet terug. Als gierige Nederlanders zijn we toch gegaan, dat is onze redding geweest."

Maar ook in het hostel waar ze zaten waren ze niet helemaal veilig voor het noodweer. "De eerste verdieping is ondergelopen en er was geen elektriciteit en water meer." Ze zijn verhuisd naar een ander hostel, waar ze met meerdere mensen op een kamer moesten slapen. "Zondag gingen we naar een internationale kerk. Daar hebben we een gezin ontmoet waar we nu ook kunnen verblijven. Momenteel zitten we dus veilig."

Helpen

Hoewel ze zich machteloos voelen, zetten ze zich nog steeds in voor de plaatselijke bevolking. "We hebben in overleg met de arts van het ziekenhuis een Google Form gemaakt en we zijn met autoriteiten de straat op gegaan. We moesten inventariseren waar mensen behoefte aan hebben. Dekens, eten, slaapzakken, dat soort dingen."

Hoe het precies gaat bij het ziekenhuis waar ze nog een half jaar stage zouden lopen, weten ze niet. "Onze appjes komen ook vaak niet aan. Het is voor ons nu heel onzeker wat er gaat gebeuren. We willen graag weer naar het ziekenhuis om daar te helpen maar alle wegen zijn geblokkeerd dus we kunnen er niet komen. We weten niet of we onze stage af kunnen maken, of we terug kunnen naar het ziekenhuis en hoe alles gaat lopen."

Dodental loopt op

Voornamelijk de oostelijke en centrale regio's van Nepal zijn getroffen door de regen, die als de ergste in tientallen jaren wordt beschouwd. Hele wijken in de hoofdstad Kathmandu kwamen onder water te staan. De hoofdstad was tijdelijk afgesneden van de rest van Nepal doordat aardverschuivingen de snelwegen blokkeerden.

Vooral in de Kathmandu Vallei vielen veel doden. Zo'n vierduizend mensen zijn geëvacueerd uit de getroffen gebieden. Veel gebieden hebben nog geen stroom en scholen blijven gesloten. In het grootste deel van Nepal is het inmiddels droger en het weerbeeld ziet er de komende dagen beter uit.

Hart van Nederland/ANP