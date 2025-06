Code geel in meerdere provincies vanwege zware windstoten

Het KNMI waarschuwt zondagochtend in het IJsselmeergebied en het noordoosten van het land voor zware windstoten. In de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland geldt daarom tot 08.00 uur code geel.

De zware windstoten uit westelijke richting, mogelijk tot 75-80 kilometer per uur, kunnen hinder veroorzaken in het verkeer of bij buitenactiviteiten, stelt het KNMI.

ANP