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Code geel in zes provincies om onweersbuien en waterhozen

Extreem weer

Vandaag, 12:43

Het KNMI heeft donderdag code geel afgegeven voor zes provincies vanwege onweersbuien. De waarschuwing geldt voor Groningen, Friesland, Flevoland, Noord Holland, Zuid Holland en Zeeland. Plaatselijk kan in korte tijd veel regen vallen en zijn windstoten tot 60 kilometer per uur mogelijk.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen volgens het KNMI hinder ondervinden van het onstuimige weer. Op zee zijn ook waterhozen waargenomen.

Hagel mogelijk in het noorden

Op de Waddeneilanden en in Friesland en Groningen kan tijdens de onweersbuien plaatselijk kleine hagel vallen. Ook kan lokaal in korte tijd veel neerslag naar beneden komen.

Bij de buien kunnen daarnaast windstoten voorkomen met snelheden tot 60 kilometer per uur.

Waterhozen op zee

Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen voorkomen. Op zee zijn deze volgens het KNMI al waargenomen. Bij waterhozen kunnen zeer plaatselijk zware windstoten voorkomen.

Door Redactie Hart van Nederland

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