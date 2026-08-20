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Vandaag kans op stevige buien en onweer, in het weekend meer zon

Weerbericht

Vandaag, 07:46

Vandaag trekken geregeld buien over het land. Sommige daarvan kunnen pittig uitpakken en lokaal is er kans op onweer. Toch blijft het niet de hele dag grijs: tussen de buien en stapelwolken door laat ook de zon zich zien.

De zuidwestenwind trekt aan en kan aan zee kracht 5 bereiken. De temperatuur komt uit rond 20 tot 22 graden.

Vrijdag opnieuw stevige plensbuien mogelijk

Ook vrijdag blijft het wisselvallig. Zon en buien wisselen elkaar af en lokaal kunnen opnieuw enkele stevige plensbuien vallen. Daarbij is ook kans op onweer.

Meer zon in het weekend

In het weekend krijgt de zon weer wat meer ruimte. De buien lijken dan vooral in de kustregio's te vallen.

Zondag en maandag verlopen zo goed als droog. Er staat een noordelijke wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden.

Door Redactie Hart van Nederland
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