KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien: vanaf zo laat gaat het los bij jou

Vanavond, vannacht en morgenochtend trekken er stevige onweersbuien over het land. Daarbij kan het lokaal flink losgaan met veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten tot gevolg. In Limburg en Overijssel is tot vanavond code oranje van kracht, in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe en Groningen is code geel van kracht.

Dinsdag werd er een warmterecord verbroken. Het was nog nooit zo warm op 13 augustus op een plek in Nederland sinds het begin van de weermetingen in 1901. In het oosten van het land was het gemiddeld zo'n 33 graden met uitschieters ver boven de 34 graden, zoals in Nieuw Beerta, waar bijna de 35 graden (34,9) werd gemeten.

Later op de dag koelt het wat af, maar daarmee zijn de problemen nog niet voorbij. In het oosten kunnen stevige onweersbuien ontstaan, die later op de avond ook het zuiden en midden van het land bereiken.

Vanaf hoe laat en waar is code geel/oranje van kracht? Groningen: code geel van 16.00 tot 22.00 uur

Drenthe: code geel van 16.00 tot 22.00 uur

Overijssel: code oranje van 16.00 tot 22.00 uur

Gelderland: code geel van 16.00 tot 22.00 uur

Limburg: code oranje van 19.00 tot 22.00 uur

Noord-Brabant: code geel van 20.00 tot 02.00 uur Bron: KNMI. Laatst geüpdatet om 19.39 uur

Mogelijk veel neerslag in korte tijd

De onweersbuien kunnen gepaard gaan met windstoten, hagel en flinke regenval in korte tijd. Tijdens de onweersbuien kunnen windstoten van 60-70 km/u voorkomen, en er kan lokaal 20-30 mm neerslag vallen met hagel tot 2 cm groot.

Beeld: Track '88

In Kerkrade liep dinsdagmiddag een viaduct onder water. Volgens een correspondent ter plaatse probeerde automobilisten te schuilen onder de brug voor hagelstenen en de regen. Maar binnen een paar minuten stond de viaduct blank met enkele centimeters regenwater.