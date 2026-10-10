Code geel in noorden: stevige onweersbuien, zware windstoten en veel regen

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege stevige onweersbuien die zaterdagmiddag over het noorden van Nederland trekken. Daarbij kunnen zware windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen en kan plaatselijk veel regen vallen. De waarschuwing gaat om 12.00 uur in en geldt tot zondagochtend.

Code geel geldt voor de provincies Friesland, Groningen, Noord-Holland, Flevoland en Overijssel. Naast onweer en zware windstoten is ook kans op hagel. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van het slechte weer.

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Tientallen millimeters regen

Bij de buien worden windstoten van 60 tot 80 kilometer per uur verwacht. De hoogste snelheden worden volgens het KNMI nabij de kust gehaald. De windstoten komen uit het noordwesten.

Ook kan er flink wat regen vallen. In totaal wordt ongeveer 30 tot 50 millimeter verwacht, plaatselijk zelfs meer. Aan zee kan de wind zaterdag bovendien af en toe hard zijn, met windkracht 7.

Ook in de nacht nog onweer

De stevige buien houden niet meteen op als de avond valt. Vooral in het noorden blijft het zaterdagavond en in de nacht naar zondag buiig. Daarbij kan het opnieuw onweren en stevig regenen.

In het zuiden valt het met de buien meer mee. Zondag blijft het wisselvallig, maar in het zuiden wordt het in de loop van de dag op de meeste plaatsen droog. De wind neemt geleidelijk af.