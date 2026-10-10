Veel regen en stevige buien dit weekend, maar beter weer op komst

Wie dit weekend naar buiten gaat, kan maar beter een paraplu meenemen. Zaterdag wordt een zeer wisselvallige dag met buien, regen en stevige wind. Vooral in het noorden kan het flink tekeergaan met onweer, hagel en windstoten. Vanaf maandag wordt het weer rustiger en later in de week stijgt de temperatuur naar ongeveer 18 graden. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Zaterdagochtend blijft het in het oosten en zuidoosten nog wat droger. In de middag trekken de actiefste buien over het noorden van het land. Daar kan op sommige plaatsen tientallen millimeters regen vallen. Het KNMI heeft vanaf 12.00 uur code geel afgegeven. Aan zee kan de westenwind af en toe hard zijn, met windkracht 7.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Ook zondag nog buien

Ook zondag blijft het wisselvallig. In het zuiden wordt het in de loop van de dag op de meeste plaatsen droog. De wind neemt geleidelijk af en de temperatuur komt uit op ongeveer 14 tot 15 graden.

Maandag ziet het weer er een stuk vriendelijker uit. Op de meeste plaatsen blijft het droog en de zon laat zich af en toe zien. Op bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries meer over het weer volgende week.