Code geel in vijf provincies om onweer, hagel en veel regen

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Volgens het weerinstituut kunnen in de provincies felle buien voorkomen met onweer, hagel en veel regen. Op enkele plaatsen kan 20 tot 30 millimeter regen in korte tijd vallen.

Het KNMI waarschuwt dat het verkeer en buitenactiviteiten hinder van de buien kunnen ondervinden. Vrijdagavond verdwijnen de meeste buien naar verwachting weer, al kan het zuidoosten er langer last van houden.