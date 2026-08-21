Na weekend met buien wordt het weer zomers warm

Vandaag trekken opnieuw veel buien over Nederland. De buien komen vanaf de Noordzee en trekken zuidoostwaarts over het land. Tussen de buien door breekt de zon af en toe door en wordt het 19 of 20 graden.

Vanochtend worden met een noordwestelijke wind felle buien vanaf de Noordzee aangevoerd. In het zuidoosten blijft het het langst droog. In de loop van de middag vallen de meeste buien juist in het binnenland en wordt het in de kustgebieden droger.

Zaterdag nog wisselvallig

Morgen begint wisselvallig. In de middag trekken de meeste buien via Duitsland weg en laat de zon zich geregeld zien. Met temperaturen rond de 20 graden blijft het aan de koele kant.

Zondag kan in het noorden nog een bui vallen, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. De zon schijnt af en toe en de temperatuur stijgt naar 20 of 21 graden.

Daarna warmer en vrij zonnig

Maandag wordt het droog en vrij zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. In de dagen daarna wordt het weer wat warmer. Vooral in het binnenland kan het zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Daarbij is het vrij zonnig, maar helemaal droog blijft het niet.