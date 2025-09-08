Code geel in Limburg: tot 75 millimeter regen verwacht

In Limburg geldt vanaf dinsdagochtend vroeg code geel vanwege zware regenval. Het KNMI waarschuwt dat er lokaal veel water naar beneden kan komen, met risico op wateroverlast, vooral in het zuiden van de provincie.

Volgens het weerinstituut kan er tussen maandagnacht en dinsdagmiddag een flinke bak regen vallen. Meteoroloog Dennis Wilt verwacht dat het vooral losgaat in het zuidoosten en oosten van het land. "In het oosten van Nederland, waar het langdurig en hard blijft regenen, kan uiteindelijk wel zo’n 30 tot 50 millimeter regenwater vallen. Mogelijk zelfs nog meer, tot plaatselijk 75 millimeter in Limburg", zegt hij.

" Dat zijn al minimaal drie tot vijf emmers water per vierkante meter, en in de Limburgse heuvels dus nog een paar emmers meer. Met deze hoeveelheden regen levert dat plaatselijk wateroverlast op, zoals ondergelopen kelders en garages."

Mocht de situatie daarom vragen, dan wordt de waarschuwing nog verder uitgebreid naar het noorden en westen. De weerwaarschuwing geldt voor nu alleen nog voor Limburg en is van kracht van 02.00 tot 15.00 uur.

Nat begin van de dag

Maandagavond blijft het op veel plaatsen nog droog en klaart het breed op. In het noordoosten kan wel mist ontstaan. Rond middernacht trekt een regengebied vanuit het zuidoosten Nederland binnen, waarna dinsdagochtend de buien zich steeds verder verspreiden.

Niet overal wordt het nat. Vooral in delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant kan het dinsdag grotendeels droog blijven, met slechts hier en daar een bui. Elders in het land houden de regens langer aan, vooral in het oosten en zuiden.

Wilt benadrukt dat de neerslag lokaal flinke gevolgen kan hebben: “Met deze hoeveelheden regen levert dat plaatselijk wateroverlast op, zoals ondergelopen kelders en garages. In de Limburgse heuvels kan daar nog extra water bij komen.”

Waaien doet het nauwelijks, maar met het gebrek aan zon wordt het niet veel warmer dan rond 17 graden. Alleen in Zeeland kan het kwik oplopen tot 20 graden. In de avond trekt de meeste regen via het noordoosten het land weer uit.

Vriendelijker weer

Woensdag ziet het weerbeeld er vriendelijker uit, met zon, een enkele bui en maxima rond 21 graden. Daarna keert de wisselvalligheid terug, met regelmatig buien maar ook ruimte voor zonnige momenten. Een stevige zuidwester zorgt dan voor temperaturen rond de 19 graden.