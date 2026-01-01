Code geel in delen van Nederland door zware windstoten en kans op gladheid

Het KNMI waarschuwt vanaf donderdagmiddag voor zware windstoten in het Waddengebied. Later in de avond geldt die waarschuwing ook voor het kustgebied van Noord-Holland. Daarom is voor een aantal provincies code geel afgegeven. Voor vrijdag geldt in het hele land code geel voor gladheid door sneeuw of bevriezing van wegen.

De windstoten kunnen volgens het KNMI snelheden tot ongeveer 90 kilometer per uur bereiken en komen uit noordwestelijke richting. In de nacht nemen de windstoten weer af. In de avond moet het verkeer in het midden en oosten van het land rekening houden met gladheid door winterse buien. Daarbij kan enkele centimeters sneeuw vallen.

Sneeuwdek

Ook vrijdag kan lokaal een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter ontstaan. In het zuiden van het land kan het in de ochtend glad zijn door bevriezing van natte wegen.