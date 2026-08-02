Code geel breidt uit, maandag en dinsdag Hitteplan voor hele land

Het RIVM breidt code geel uit. Zondag de weerwaarschuwing in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Maandag en dinsdag geldt de waarschuwing voor het hele land. Dan is ook het Nationaal Hitteplan actief. Dan loopt de temperatuur op naar 28 tot lokaal 36 graden.

Volgens het RIVM kan de aanhoudende hitte vooral hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Ook 's nachts blijft het warm. In de nacht naar dinsdag daalt de temperatuur op veel plaatsen niet verder dan 17 tot 22 graden.

Waarom geldt code geel?

Zondag wordt het in het zuiden en zuidoosten al ongeveer 30 graden. Maandag en dinsdag wordt het overal zeer warm. De hoogste temperaturen worden verwacht in het zuiden, midden en oosten van het land.

Het Nationaal Hitteplan wordt op maandag en dinsdag actief voor de aanhoudende warmte. Het wordt dan overal (zeer) warm, met temperaturen tussen 28 en 36 graden en een hittekracht van 7-8, aldus het KNMI.

Afkoeling op komst

Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Daarmee komt waarschijnlijk een einde aan de periode met extreme hitte.