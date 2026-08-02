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Maandag mogelijk 37 graden, daarna kans op onweer en windstoten

Weerbericht

Vandaag, 09:08

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Na een zonnige zondag staat Nederland aan de vooravond van een nieuwe hittegolf. Maandag wordt op veel plaatsen een tropische dag met temperaturen tussen de 30 en 37 graden. Voor het zuidoosten blijft het Nationaal Hitteplan van kracht.

Zondag schijnt de zon vrijwel de hele dag. Af en toe trekt wat hoge bewolking over en later op de dag kan plaatselijk een stapelwolk ontstaan. De temperatuur loopt op naar 26 tot 31 graden. Daarbij is de zon met zonkracht 6 nog altijd erg sterk.

Kans op onweer

Maandag wordt nog warmere lucht aangevoerd. Vrijwel overal stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden. Van noord naar zuid lopen de maxima uiteen van 30 tot 37 graden. Vanaf maandagavond neemt in het oosten en zuidoosten de kans op onweersbuien toe. Daarbij zijn ook windstoten mogelijk.

Meer details over het weer hoor je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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