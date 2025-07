Meer dan 55 millimeter regen gevallen in noorden, flinke wateroverlast na stevige onweersbuien

Veel regen leidt tot wateroverlast in het noorden van het land, meldt Weeronline. Van het midden van Friesland tot aan het midden van Groningen is op uitgebreide schaal al tientallen millimeters regen gevallen.

In het Groningse Bedum is op een amateurmeetpunt meer dan 55 millimeter gemeten, aldus Weeronline. Dat is meer dan de helft van wat gemiddeld in de maand juli valt. Gemiddeld valt over het hele land in juli 80 millimeter.

Ook in Overijssel en Flevoland trokken dinsdagochtend onweersbuien met veel regen over. Het KNMI had voor Flevoland code geel afgegeven. In de middag ontstaan in het oosten en zuidoosten opnieuw buien, die lokaal stevig kunnen uitpakken. Maandag ontstond in Zandvoort al wateroverlast door overvloedige neerslag.

Vanaf donderdag neemt de kans op wateroverlast af en vanaf vrijdag worden minder buien verwacht.

ANP