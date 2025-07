Straten en garages in Zandvoort blank door hoosbui: water tot 50 cm hoog

In Zandvoort heeft een hoosbui maandagmiddag flinke overlast veroorzaakt. Volgens de gemeente zijn meerdere straten in het centrum ondergelopen. Op sommige plekken stond het water tot aan de knieën: tussen de 40 en 50 centimeter hoog. Wie geen nat pak wil riskeren, wordt aangeraden het centrum voorlopig te vermijden.

De hevige regenval leidde ertoe dat het reguliere waterreservoir het niet meer aankon. De gemeente besloot daarom het noodreservoir op het circuit van Zandvoort open te stellen om het overtollige water op te vangen.

Wegpompen van water

Politie en brandweer zijn op dit moment druk bezig met het wegpompen van het water. Onder andere garages liepen vol met regenwater. Hoe lang dat nog gaat duren, is niet bekend. Het centrum blijft voorlopig moeilijk begaanbaar.

Beeld: John Dalhuijsen

Beeld: John Dalhuijsen

Beeld: John Dalhuijsen

Code geel

Ook elders in het land is het raak. Het KNMI waarschuwt dat maandag forse buien over Nederland trekken. Daarbij kan lokaal in korte tijd veel regen of zelfs hagel vallen.

Voor het hele land is daarom code geel van kracht, en dat blijft zo tot in de loop van de avond. Automobilisten en reizigers wordt aangeraden extra alert te zijn op plotselinge wateroverlast op de weg.

ANP