In de afgelopen dagen hebben al ongeveer 5.000 vrouwen gereageerd op de oproep om moedermelk te doneren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat moedermelk weleens een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren in de strijd tegen corona.

Eerder deze week werd bekend dat onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis antistoffen voor Covid-19 hebben ontdekt in moedermelk. Dat is de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Niet in iedere melk zijn de antistoffen gevonden, alleen bij vrouwen die Covid-19 hebben gehad.

Besmettingen voorkomen?

De onderzoekers willen nu kijken of de moedermelk gebruikt kan worden om coronabesmettingen te voorkomen, bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen zoals ouderen. Het kinderziekenhuis startte daarom een campagne om duizend vrouwen te werven die moedermelk willen doneren.

Inmiddels hebben dus al zo’n 5.000 moeders zich gemeld. “Overweldigend. Onze onderzoekers zijn bijzonder enthousiast over de grote respons”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Aan de vrouwen wordt gevraagd om honderd milliliter voor de Moedermelkbank te kolven.

Het moet nog blijken of de moedermelk inderdaad werkzaam is als preventieve behandelmethode tegen het coronavirus. Het onderzoek is een samenwerking van Amsterdam UMC met de Moedermelkbank, bloedbank Sanquin, de universiteiten van Wageningen en Utrecht en Viroclinics.

