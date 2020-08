IJsblokjes met moedermelk tegen corona: helft Nederlanders staat ervoor open

In de strijd tegen corona zou moedermelk wel eens een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren. Onderzoekers hebben namelijk antistoffen voor Covid-19 ontdekt in de melk. En wat blijkt: Nederlanders staan er best voor open om moedermelk te nuttigen als mogelijke behandelmethode.

Niet in iedere moedermelk zitten corona-antistoffen, alleen de melk van vrouwen die Covid-19 hebben gehad. Onderzoekers gaan nu bekijken of de melk bruikbaar is om coronabesmettingen te voorkomen. Er wordt gekeken of ze het in de vorm van ijsblokjes met toegevoegde smaak kunnen maken.

50-plussers ruimdenkend

Het klinkt misschien een beetje gek, maar toch zijn veel Nederlanders wel te porren om bevroren moedermelk te nuttigen. Zeker als het kan voorkomen dat ze besmet raken met het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 3500 Nederlanders.

Van hen zou 55 procent de ijsblokjes best willen nemen. Iets minder dan een derde van de mensen (29 procent) ziet dat echt niet zitten. Opvallend is dat vooral 50-plussers ruimdenkend zijn: 63 procent zou de moedermelk wel willen. Van de jongeren onder de 30 jaar slechts 41 procent.

Mannen willen best moedermelk

Ook interessant: mannen staan open voor de moedermelk-ijsblokjes, vrouwen een stuk minder. 59 procent van de mannen tegenover 49 procent van de vrouwen lust wel een moedermelkshotje.

Deelnemers aan het onderzoek is ook gevraagd of ze al wel eens moedermelk hebben geproefd. Twee derde van de mensen zegt ‘nee, dat heb ik nog nooit gedaan’. Iets minder dan een derde heeft dat wel.