Boeren na de zomer in gesprek met CBL, demonstratie in Leidschendam beëindigd

Boeren hebben hun demonstratie bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vrijdag aan het einde van de middag beëindigd. Na de zomer gaan de boeren met het CBL om tafel, om te praten over de prijzen die ze voor hun producten krijgen. Die toezegging kregen de boeren tijdens het protest.

Ook wordt gesproken over de oprichting van een ‘voedselcollectief’. Dat moet een overlegorgaan worden, waarin boeren en vertegenwoordigers van andere bedrijfstakken zitten. Samen moeten ze onderzoeken hoe de landbouw een gezonde bedrijfstak kan worden.

Boer Thijs Wieggers, die ook betrokken is bij actieclub Farmers Defence Force, zegt dat de boeren een ‘positief signaal’ hebben kunnen afgeven. Bij het gesprek na de zomer worden mogelijk ook partijen als Friesland Campina uitgenodigd. Wieggers is niet van plan vanavond verder te demonstreren.

De afvaardiging van de boeren komt naar buiten. Ze zijn redelijk opgetogen over het gesprek. “Ze gaan een rondetafelgesprek organiseren met veel partijen uit de keten. Een soort voedselcollectief. “Want we kunnen niet groen denken als we rood staan”, zegt een boer #boerenprotest pic.twitter.com/ZgRzS8UL1c — Léon Mastik (@LeonHvNL) July 10, 2020

Rondetafelgesprek

Ook boer Rutger van Lier sprak vrijdagmiddag met de mensen van het CBL. “In het rondetafelgesprek na de zomer gaan we bekijken hoe we alles voor de langere termijn beter kunnen regelen.” Van Lier zegt ‘net zo lang door te blijven beuken, tot het is opgelost’. Hij hoopt dat er na de zomer een langetermijnoplossing komt voor de te lage prijzen die boeren van supermarkten krijgen.

Volgens Van Lier ‘is de angel’ er nu voorlopig uit. Maar hij benadrukt: “De boeren gaan niet de straat op, omdat ze het allemaal zo goed hebben. Je hoort weleens reacties dat boeren maar allerlei subsidies krijgen. Maar ik denk dat de gemiddelde burger, die modaal verdient, het beter heeft dan de gemiddelde boer.”

Het CBL laat aan Hart van Nederland weten een goed gesprek te hebben gehad met de boeren. Een oproep aan supermarkten om meer te betalen voor melk, wees het CBL vrijdag af. Aan het einde van de middag vertrokken de boeren met hun trekkers weer vanuit Leidschendam.

De ongeveer 40 trekkers vertrekken weer. Sommige boeren hebben nog een lange weg te gaan, een groep moet nog terug naar de Achterhoek #boerenprotest #leidschendam @HartvNL pic.twitter.com/dJFc7Ghn7s — Léon Mastik (@LeonHvNL) July 10, 2020

Demonstratie Albert Heijn

Eerder op de dag demonstreerden boeren bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. De boeren zijn boos, omdat ze eerlijke prijzen willen van de supermarkten. Ook zijn ze het oneens met een besluit van minister Carola Schouten van Landbouw, om minder eiwit in veevoer te doen. Dat zou de gezondheid van koeien in gevaar brengen, zeggen de boeren.

