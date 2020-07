Boeren duiken massaal op voor protest bij hoofdkantoor CBL

Ruim 140 boeren zijn vrijdagmiddag bij het hoofdkantoor van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in Leidschendam, dat de belangen van de supermarktbranche behartigt. Ze voeren onder meer actie voor betere prijzen voor hun producten.

“We willen een beter verdienmodel voor de landbouw. We kunnen dan wel met z’n allen distributiecentra van supermarkten blokkeren, maar misschien kunnen we beter naar de overkoepelende organisatie”, zegt boer Thijs Wieggers tegen Hart van Nederland.

Rond 14.50 uur kwamen de meeste boeren met hun trekkers aan bij het kantoor van CBL, nadat ze eerder bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle hadden gedemonstreerd. Ook uit andere delen van het land zouden nog boeren richting Leidschendam komen. Een aantal boeren is inmiddels bij het CBL naar binnen gegaan, om te praten.

Gesprekken bleven uit

Vorig jaar kwam het nog tot een kort geding tussen de boeren van Farmers Defence Force en het CBL. Het CBL spande de rechtszaak aan, omdat de boeren dreigden de distributie van supermarkten volledig plat te leggen.

“Ze wonnen dat kort geding en dat was ook wel te verwachten. Daarna zouden er gesprekken komen over een beter verdienmodel, maar daar is het bij gebleven”, zegt Wieggers.

Hij hoopt dat de gesprekken nu meer opleveren. Ook denkt Wieggers dat het verstandig is om de distributie van supermarkten voorlopig niet langer in de weg te zitten, om zo claims te voorkomen.

“Hier bij het CBL ligt de basis voor wat wij krijgen voor onze producten”, vervolgt Wiegges. “We kunnen wel allemaal distributiecentra blokkeren, maar dan krijgen we weer een dikke claim. Daar zit niemand op te wachten @HartvNL #boerenprotest #leidschendam pic.twitter.com/WM5STBau2F — Léon Mastik (@LeonHvNL) July 10, 2020

Bedreigingen

Eerder vandaag werd bekend dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Carola Schouten van Landbouw vrijdag aangifte hebben gedaan tegen Farmers Defence Force vanwege bedreigingen. In besloten appgroepen zouden doodsverwensingen worden gedeeld.

Wieggers keurt die bedreigingen af. “Ik ben niet bekend met die bedreigingen, maar dat moet natuurlijk niet. We moeten netjes proberen te blijven.” Wieggers benadrukt dat de boeren het gesprek willen aangaan.

Tekst gaat verder onder de tweet

Tientallen trekkers rijden het terrein van het Centraal Bureau Levenamiddelenhandel in Leidachendam op. Het CBL behartigt de belangen van de supermartktbranche @HartvNL #boerenprotest pic.twitter.com/XAIJ7RIV8U — Léon Mastik (@LeonHvNL) July 10, 2020

Blokkade

Eerder op de dag kwamen honderden boeren bijeen voor een protest bij een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. De supermarktketen meldde eerder op vrijdag 230 winkels niet te kunnen bevoorraden vanwege het protest. Albert Heijn zegt de zorgen van de Nederlandse boeren te begrijpen, maar vindt de acties bij de distributiecentra “niet de juiste weg”.

Lees ook: Boeren voerden voor de derde keer actie bij Albert Heijn in Zwolle

De boeren waren bij het distributiecentrum als protest tegen de veevoerplannen van het ministerie van Landbouw en omdat ze het niet eens zijn met de prijzen die ze voor hun producten krijgen. “Eerlijke prijzen is een belangrijk punt. Daarom protesteren we niet alleen bij Albert Heijn maar ook bij Jumbo en Aldi,” duidt Van der Scheer. “Retail verdient het meeste en wij boeren zitten onderaan. De marges worden steeds kleiner.”