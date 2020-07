Boeren toeren op naar distributiecentrum Zwolle: 'Desnoods blijven we hele dag'

Boeren hebben vrijdagochtend het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle geblokkeerd met trekkers. De honderden actievoerders zijn niet van plan snel te vertrekken en hebben zich voorbereid om langere tijd te blijven: “We hebben muziek, hamburgers en frikandellen”.

Het is de derde keer in een week dat boeren bij het distributiecentrum in Zwolle zijn. “We zijn er zaterdag en maandag geweest. Toen hebben we een gesprek gehad met de directie, maar die scheept het af met dat we niet bij hen moeten zijn,” vertelt boer Ronald van der Scheer aan Hart van Nederland.

Eerlijke prijzen

De boeren zijn bij het distributiecentrum als protest tegen de veevoerplannen van het ministerie van Landbouw en omdat ze het niet eens zijn met de prijzen die ze voor hun producten krijgen. “Eerlijke prijzen is een belangrijk punt. Daarom protesteren we niet alleen bij Albert Heijn maar ook bij Jumbo en Aldi,” duidt Van der Scheer. “Retail verdient het meeste en wij boeren zitten onderaan. De marges worden steeds kleiner.”

Op dit moment voeren de aanwezige boeren een gesprek met de directie van de Albert Heijn. “Afhankelijk van die gesprekken zijn we er klaar voor om de hele dag te blijven. We hebben muziek, broodjes, hamburgers, frikandellen en koffie. Voor de innerlijke mens wordt dus gezorgd,” aldus Van der Scheer.

Verkeerschaos

Niet alleen de boerenprotesten zorgen voor verkeersproblemen rondom Zwolle. Eerder op de ochtend werd de A28 vanuit Meppel richting Zwolle afgesloten vanwege een botsing van een vrachtwagen tegen matrixborden. De chauffeur had de laadbak omhoog laten staan. De man is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Vertragingen voor het verkeer liepen op tot anderhalf uur.