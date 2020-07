“De democratie heeft verloren, zo voelen we het echt. Teleurstellend.” Dat vindt Sieta van Keimpema, woordvoerder van Farmers Defence Force (FDF). De boeren mogen in de veiligheidsregio Groningen geen landbouwvoertuigen gebruiken bij hun demonstraties, dus spande FDF een kort geding aan, dat het verloor.

“Trekkers zijn ons symbool,” zegt Van Keimpema, dus zonder trekkers geen demonstraties. “Er zijn heel veel groepen in de maatschappij en die hebben allemaal een symbool. Boeren zitten ergens achteraf op een erf en niemand ziet ze. Als je gezien wil worden door het publiek, kan dat met een trekker.”

Rotte appels hebben het verpest

De boeren vinden dat zij allemaal worden afgerekend voor de wilde acties die zijn geweest, terwijl er maar een paar ‘rotte appels’ zijn die het nu voor de rest hebben verpest. “Als er bij jou in de straat ingebroken wordt, wil dat niet zeggen dat de hele buurt crimineel is. In feite worden wij over één kam geschoren door een paar incidenten die zijn gebeurd. Daar kan je niet een hele groep op afrekenen en dat is nu wel gebeurd.”

Het verbod loopt tot 13 juli. De komende week staan er wegens het verbod geen boerenprotesten op de agenda, maar daarna worden de protesten weer opgepakt. Er staat voor de boeren namelijk een hoop op het spel. Ze verzetten zich tegen het voerbeleid van Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), die vanaf 1 september veevoer met minder ruw eiwit wil verplichten, omdat dat de stikstofuitstoot verlaagt.

“Wat er dan gebeurt is dat dieren ziek worden. Als koeien drachtig zijn, krijgen kalfjes in de baarmoeder te weinig eiwit binnen. Dan krijg je slappe kalfjes. Biest, hun eerste melk, is dan van slechte kwaliteit – want te weinig eiwit – en het kalf sterft,” legt Van Keimpema uit. “Dan gaat de kalfsterfte omhoog, de koesterfte omhoog, en die koeien worden vernietigd want die mag je niet slachten. Dat krijg je dus meer als koeien te weinig eiwit krijgen.”

Boeren hielden zich netjes aan de regels

De minister stelt dat je koeien alleen eiwit mag voeren als ze ziek zijn. Een gevalletje ‘als het kalf verdronken is, dempt men de put’, vindt Van Keimpema. “Dat is dan te laat. Een koe die na de bevalling niet meer overeind komt, sterft. Einde verhaal.” Schouten is theoretisch aan het handelen, maar dat heeft niet met de praktijk te maken, vinden de boeren.

“Daarom zijn ze zo boos.” Ze hebben zich maandenlang keurig aan alle coronamaatregelen gehouden en nu alles weer een beetje normaal lijkt, krijgen ze dit, aldus Van Keimpema. “De boeren zijn razend. Dan komen er wilde acties, dat is niet meer dan logisch.”