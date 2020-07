Boeren tijdens kort geding: 'Trekker is het symbool van onze demonstraties'

Volgens de boeren van de Farmers Defence Force (FDF) is het gebruik van landbouwvoertuigen bij hun betogingen cruciaal. “De trekker is het symbool van de demonstraties”, aldus een jurist die FDF donderdag bijstaat tijdens een kort geding bij de rechtbank in Groningen.

“Zonder trekkers worden de boeren niet gehoord of gezien”, aldus de jurist. FDF staat in de rechtszaal tegenover Veiligheidsregio Groningen. De veiligheidsregio heeft deze week besloten dat boeren in Groningen tot maandag 13 juli geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op openbare wegen en plaatsen.

FDF-voorman zegt voor de zitting dat de trekker juist het symbool is van de boeren zoals de regenboogvlag bij gays. Buiten de rechtbank is het overigens zeer rustig. Er zijn geen demonstrerende boeren. #hvnl #boerenprotest — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) July 9, 2020

‘Opstoppingen en gevaarlijke situaties’

De demonstraties hebben meerdere keren geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties, stelt de veiligheidsregio. “Men houdt zich niet aan de verkeersregels en volgt aanwijzingen van de politie niet op”, aldus de advocaat van de veiligheidsregio. “De openbare orde wordt moedwillig en voortdurend verstoord. Men mag natuurlijk zijn mening uiten, maar niet zo. Dit is onaanvaardbaar.” Ook zouden de boeren hun acties niet aanmelden en houden zij zich niet aan coronamaatregelen.

De boeren vinden het verbod een aantasting van het grondrecht op demonstreren. Volgens FDF zijn er geen onveilige situaties ontstaan. Daarmee bagatelliseren de boeren hun gedrag, vindt de advocaat van de veiligheidsregio. De raadsman wijst onder meer op een uit de hand gelopen boerenprotest in Groningen in oktober vorig jaar. Zo reed een trekker hekken omver die bijna een fietser raakten. “Men vreest God noch gebod”, aldus de advocaat.

“Dat was erg ongelukkig”, aldus de jurist van FDF over de demonstratie in Groningen. Volgens hem kan een enkel incident niet leiden tot een provinciaal verbod.

Volgens de advocaat is er ook schade ontstaan. De boeren bagatelliseren alles zegt hij. Hij spreekt over een gewelddadig karakter van de demonstraties op deze manier. #hvnl #boerenprotesten — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) July 9, 2020

‘Over een kam geschoren’

“We worden over een kam geschoren”, merkte Jos Ubels van FDF op. De “wilde acties” zouden niet door FDF zijn georganiseerd. FDF-betogingen worden volgens Ubels aangekondigd en het contact met de politie is goed. Zo wordt de politie betrokken in WhatsApp-groepen. “Trekkers met zwaailichten zijn veilig, vulde Sieta van Keimpema van FDF aan. “En wij gaan niet met ons vee de weg op.” De veiligheidsregio vindt het “schokkend” dat FDF geen verantwoordelijkheid neemt.

De boer zegt dat demonstreren op de trekker belangrijk is. Het is hun symbool. Als we ergens stil op een hoekje gaan staan vallen we niet op. Maar volgens hem sluiten ook anderen zich aan, zoals gele hesjes en hooligans. Is FDF niet blij mee. #hvnl #boerenprotesten — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) July 9, 2020

De rechter doet donderdag uitspraak. FDF heeft al aangegeven in hoger beroep te gaan als de rechtbank de boeren geen gelijk geeft.

