Vrachtwagen rijdt tegen matrixborden op A28 bij Zwolle, weg nog uren dicht

Chaos op de A28 richting Zwolle. Daar reed een vrachtwagen tegen een portaal met matrixborden. De weg tussen Staphorst en de afrit Nieuwleusen is voorlopig dicht voor herstelwerkzaamheden. Dat meldt de ANWB.

De snelweg blijft waarschijnlijk nog enige uren dicht. Achter het ongeluk stond tegen 06.30 uur al een file. De vertraging is zeker een half uur. Automobilisten kunnen omrijden via Emmeloord en Kampen, over de A7, A6, en N50, hoewel deze omwegen inmiddels ook vastlopen.

De #A28 ->Zwolle is DICHT tussen Staphorst en Nieuwleusen. Lokaal omrijden loont niet altijd omdat niet alle op- en afritten rond de #A28 open zijn. Op de #N340 is de vertraging 40 minuten. pic.twitter.com/CSLdctnGnN — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) July 10, 2020

ANP

Beeld: SPS Media