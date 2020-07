Appartement van Siriona overstroomde drie keer in twee weken: 'Ik sta met twee kinderen op straat'

Het appartement van de Rotterdamse Siriona Sommer (30) is in twee weken tijd drie keer overstroomd met water door problemen met de leidingen en het dak. Haar grond is vernield, de inboedel beschadigd en alle spullen zijn doorweekt. Ze dreigt nu met twee jonge kinderen Sky (9) en Fenne (4) op straat komen te staan door een conflict met woningcorporatie Woonstad.

Het lukt de twee betrokken partijen niet om het eens te worden over een plan van aanpak rondom de lekkages en herstelwerkzaamheden. Woonstad wil graag beginnen met de reparaties en dreigt nu met een kort geding. “Ik doe geen oog meer dicht en ik ben doodmoe van de strijd van afgelopen weken”, vertelt Siriona aan Hart van Nederland.

Sinds 6 juni is haar appartement in Rotterdam onbewoonbaar door meerdere lekkages. “Er is een moment geweest dat ik samen met de brandweer en politie alle kleding uit mijn huis heb verzameld om dammen mee te bouwen om het water tegen te houden. Ook ben ik urenlang in mijn woning aanwezig geweest terwijl het water langs de elektriciteitsleidingen liep. En dat terwijl de hulp van Woonstad maar op zich liet wachten.”

Lees ook: Boze huurders van Vestia zijn het spuugzat: ‘Mijn dochter slaapt al twaalf jaar in de schimmel’

Geen onderdak

Woonstad vindt dat Sommer de nodige herstelwerkzaamheden belemmert door niet akkoord te gaan met het opgestelde plan van aanpak. “We hebben haar een permanente verhuizing aangeboden, het tijdelijk verblijven in een andere woning en het regelen van de stalling van haar inboedel. Alles weigert ze,” laat een woordvoerder van de woningcorporatie weten.

“Uiteindelijk hebben wij een maand lang een hotelkamer vergoed waartoe wij wettelijk niet verplicht zijn. Nu wij anderhalve maand later nog steeds geen toegang tot de woning krijgen om te beginnen met de reparaties, zijn wij genoodzaakt om de vergoeding voor het hotel stop te zetten.” Omdat Sommers woning onbewoonbaar is, zou zij daarom met haar twee kinderen geen onderdak hebben. “Alles wat er van ons als woningcorporatie wordt verwacht hebben wij gedaan. En meer,” aldus Woonstad.

Woning in slechtere buurt

Sommer kan zich niet vinden in het standpunt van Woonstad. “Er is mij één permanente woning aangeboden en dat was naar mijn mening in een slechtere buurt. Ook zat er op dat moment nog geen keukenblok in het huis en was het dus niet direct te betreden. Verder is er nog één woning ter sprake gekomen, maar toen kon de aannemer mij niet vertellen of het ging om een permanente verhuizing of een tijdelijke plek.”

Ook vindt de bewoonster dat er in het opgestelde plan van aanpak een hoop belangrijke punten ontbreken. “De reparatie van het dak, de waterschade en schimmel in de kelders of een vergoeding voor mijn beschadigde inboedel, worden niet benoemd.”

Lees ook: Aboutaleb na twee jaar eindelijk op bezoek bij de Rotterdamse Tweebosbuurt

Weer lekkage

Na de eerste lekkage op 6 juni heeft de bewoonster op aanraden van Woonstad al haar spullen verzameld in twee kamers van de woning waar op dat moment nog geen waterschade was. Een vloerlegger zou dan de andere kamers onder handen nemen. Op die desbetreffende dag ontstond er weer lekkage, waardoor alle spullen alsnog beschadigde. “Ik geloofde toen dat het een eenmalige lekkage was omdat Woonstad mij dat verzekerde. Ik heb naar hen geluisterd en mijn spullen in huis laten staan. Als ik mijn gevoel had gevolgd dan had ik diezelfde dag nog een andere plek gezocht.”

Een woordvoerder van Woonstad zegt daarover: “Wij zijn als woningcorporatie niet verantwoordelijk voor de vergoeding van een beschadigde inboedel. Daar heb je een inboedelverzekering voor. Onze ervaring is dat veel van onze huurders die niet hebben.”

Kort geding

Afgelopen donderdag is er voor het laatst contact geweest tussen beide partijen en volgens Woonstad ligt de bal nu bij Siriona Sommer. “Wij staan klaar om de problemen in de woning aan te pakken dus we wachten nu op medewerking van de bewoner. Anders volgt er een kort geding.” Dat Sommer meerdere keren zou hebben verzocht om voor het geven van akkoord een bijdrage te willen leveren aan de inhoud van het plan van aanpak, is niet bij de woordvoerder bekend.