De maat is vol. Al jaren leven Rotterdammers die een woning huren bij woningcorporatie Vestia tussen beschimmelde en gescheurde muren. En nu wordt de huur ook nog eens flink verhoogd. Tijd voor actie dus.

Woensdag boden de boze huurders samen met SP-Kamerlid Sandra Beckerman een zwartboek aan aan de directie van Vestia. Meer dan 1600 mensen hebben zich gemeld met problemen. Dat het goed menens is, laat huurder Monique van Damme zien aan Hart van Nederland. “Dit is de slaapkamer van mijn dochter en die ligt dus al twaalf jaar in de schimmel.”

Schimmel, tocht én hoge huur

Huurders hebben al meerdere keren aan Vestia gevraagd om hun huizen op te knappen, maar de woningcorporatie geeft niet thuis. Soms wordt er wel iets aan onderhoud gedaan, maar dit is dan zwaar ondermaats.

Huurder Shalini Autar kan hierover meepraten. “Het is van buiten mooi opgeknapt, maar binnen hebben mijn buren nog steeds schimmel in hun woningen.” Ondertussen gaan de huren van de bewoners wel steeds meer omhoog.

Sandra Beckerman van de SP maakt zich er kwaad om. “Huurders die al jaren in de ziekmakende schimmel zitten… We zien vochtproblemen, tochtproblemen, maar tegelijkertijd ook torenhoge huren”, aldus het Kamerlid. “Er zijn heel veel mensen die de huren bijna niet meer kunnen betalen en in een slechte woning zitten, dus er MOET nu ingegrepen worden.”

‘Weinig vertrouwen’

En dus werd er door Beckerman en zo’n tien huurders gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Vestia. Een medewerkster van het bedrijf nam het zwartboek aan en later in de middag was er een online overleg tussen honderd huurders en het bestuur.

Maar huurder Monique heeft er weinig vertrouwen in dat Vestia ook echt iets gaat doen. Er zijn volgens haar extra telefoonlijnen opengesteld voor klachten, “maar daar bleef het bij”. Vestia wilde geen reactie geven aan Hart van Nederland.