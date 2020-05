Ondanks de coronacrisis gaat bij veel mensen per 1 juli de huur omhoog. Volgens de verhuurders zijn de huurstijgingen wel gematigder vanwege de pandemie, maar de 21-jarige student Thaïf merkt daar helemaal niets van.

De afgelopen weken hebben veel huurders in Nederland weer de jaarlijkse brief op de mat gehad met de huurverhoging. Huurdersorganisaties als de Woonbond hadden erop aangedrongen de huren voorlopig niet te verhogen, omdat veel huurders door de coronacrisis een inkomensdaling verwachten.

‘Erg onethisch’

Maar daar had de huurbaas van Thaïf duidelijk geen boodschap aan. De studente woont pas vier maanden in een appartement in Gouda, maar krijgt meteen een flinke huurverhoging om de oren. “In totaal 23,50 euro en dat is de maximale huurverhoging. Ik vind dat erg onethisch, niet meelevend,” vertelt ze aan Hart van Nederland.

23,50 euro klinkt misschien niet als een reuzebedrag, maar voor de studente is het dat wel. Want door de coronacrisis verdient ze ook nog eens zo’n 250 euro per maand minder. “Ik probeer zoveel mogelijk te sparen voor mijn toekomstige studie. Dat kan ik nu dus minder doen.”

Appèl van minister

De Goudse huurt de woning van corporatie Nationaal Grondbezit. Zij zijn, net als veel verhuurders in het land, doof is voor het moreel appèl van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Zij vroeg een beetje te dimmen met de jaarlijkse huurverhoging, omdat veel mensen het nu financieel even niet trekken.

“Ik heb geen poot om op te staan”, merkt Thaïf. ‘Wettelijk mogen ze het wel doen. Ook al zou ik bezwaar indienen, ze hebben alle recht om te zeggen: het gaat ‘m niet worden.”

‘Wij zien fikse verhogingen’

De woningcorporaties verhogen de huur per 1 juli met gemiddeld 2,5 procent, meldt corporatievereniging Aedes op basis van een enquête onder 166 leden. Particuliere beleggers die hun huren verhogen, doen dat veelal gematigd, zegt belangenvereniging Vastgoed Belang.

Maar bij de Woonbond horen ze andere geluiden van huurders. “Zeker bij de commerciële verhuurders zijn er partijen die gewoon doorgaan met fikse huurverhogingen”, vertelt directeur Zeno Winkels. “Ik zou willen dat dat gewoon wettelijk verboden werd. Het wordt ook niet geaccepteerd om heel veel geld voor mondkapjes te vragen. Dat zou met huur ook zo moeten zijn.”