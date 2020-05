De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Wel heeft het kabinet een ‘routekaart’ gepresenteerd waarop de plannen staan om uit deze intelligente lockdown te komen. Zo kunnen kappers en andere contact-beroepen op 11 mei weer de deuren openen en gaan basisschoolkinderen weer naar school.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.288.

In totaal zijn er tot nu toe 41.774 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.192 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 584 coronapatiënten op de intensive care.

Update 08:16 – ‘Helft wil ook ná corona thuiswerken, collega’s worden gemist’

Bijna de helft van de Nederlanders verwacht ook ná de coronacrisis vaker thuis te (mogen) werken. Het scheelt veel reistijd, de dag is beter in te delen en er is meer tijd voor het gezinsleven, worden als redenen opgegeven.

Verder missen we wel het praatje bij de koffiemachine. Dit zijn conclusies uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim 1000 Nederlanders.

Update 07:42 – Incompleet team op ruim helft basisscholen

Ruim de helft van de basisscholen, 57 procent, start maandag met een incompleet team. Op deze scholen komen gemiddeld drie leerkrachten niet naar school op 11 mei. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies na onderzoek samen met het AD onder 1250 basisschoolleraren.

De overgrote meerderheid van de leerkrachten (92 procent) die starten met een incompleet team, geeft aan dat dit geen problemen oplevert of dat de problemen te overzien zijn. Een ruime meerderheid van de leerkrachten, 80 procent, heeft er veel zin om 11 mei weer aan de slag te gaan met hun leerlingen. De overige leerkrachten vinden vooral dat het eigenlijk niet verantwoord is de scholen maandag weer te openen.

Een kleine driekwart van de leerkrachten vindt dat de school goed is voorbereid op de nieuwe situatie, 9 procent vindt dat niet.

Update 07:06 – Jongere in azc kan zich niet online scholen door slechte wifi

Niet alle jongeren in asielzoekerscentra kunnen na de meivakantie weer verder met onlineonderwijs. Ondanks de belofte van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) om de vaak slecht werkende wifi te verbeteren, missen veel scholieren in azc’s de toegang tot digitaal onderwijs. Dat stelt de Werkgroep Kind in azc. Van de vijfenveertig ondervraagde azc’s geeft een derde aan onvoldoende internetbereik te hebben.

De werkgroep waarschuwt voor het vergroten van de leerachterstand bij deze groep kwetsbare jongeren. Een goedwerkende internetverbinding is cruciaal nu scholieren in het voortgezet onderwijs digitaal onderwijs volgen en door de coronacrisis pas per 1 juni gedeeltelijk weer naar de schoolbanken kunnen terugkeren. Staatssecretaris Broekers-Knol beloofde daarom, volgens de werkgroep, dat de wifiproblemen in asielzoekerscentra in de derde week van april opgelost zouden zijn. Maar uit een inventarisatie van de Werkgroep blijkt dat in veel asielzoekerscentra deze verbinding niet voldoende is hersteld.

Update 06:31 –Verhuurders verhogen woninghuren ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis gaat bij veel mensen per 1 juli de huur omhoog. Volgens de verhuurders zijn de huurstijgingen wel gematigder vanwege de pandemie. Huurdersorganisatie de Woonbond zegt meldingen van forse verhogingen te krijgen.

Dat meldt het FD vrijdag. De afgelopen weken hebben veel huurders in Nederland weer de jaarlijkse huurverhogingbrief op de mat gehad. Huurdersorganisaties hadden erop aangedrongen de huren voorlopig niet te verhogen, omdat veel huurders door de coronacrisis een inkomensdaling verwachten.

Update 06:11 –CZ-topman: concentreer coronazorg in een paar ziekenhuizen

De zorg voor patiënten met het coronavirus kan het beste in een paar centra worden gebundeld. Dat zegt bestuursvoorzitter Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ in Trouw. Zo komt er ruimte vrij voor kleinere ziekenhuizen om de ‘gewone’ patiënt te behandelen.

Volgens De Groot moet niet meer ieder ziekenhuis patiënten verzorgen die zijn besmet met het coronavirus. “Concentreer de zorg voor Covid-patiënten in een paar centra in de regio zodat de andere ziekenhuizen de reguliere zorg kunnen oppakken. Dan krijgt iedereen de zorg die nodig is.”

Nederland gaat een transitiefase in en die fase duurt totdat er een vaccin is, wat nog anderhalf jaar kan duren. De verspreiding van Covid-patiënten over alle ziekenhuizen is voor deze fase niet efficiënt, zegt De Groot. “Als je een kleine ic hebt, heb je met pijn en moeite het aantal bedden vergroot, maar de getallen blijven relatief klein. Zelfs als je twee of drie patiënten hebt, is de impact op het ziekenhuis enorm. Daarom is het wat ons betreft verstandiger twee of drie centra te kiezen en de andere ziekenhuizen vrij te spelen voor gewone zorg.”

Update 05:47 – Rode Kruis roept op te klappen voor vrijwilligers

Het Rode Kruis roept vrijdag, op Rode Kruisdag, op te klappen voor de vrijwilligers. Dat gebeurt op de geboortedag van Henry Dunant, de oprichter van het Rode Kruis.

“Op dit moment is het Rode Kruis in Nederland en in 191 andere landen actief met het bieden van hulp aan diegenen die dit het hardst nodig hebben. Rode Kruis-vrijwilligers zetten zich belangeloos in om de meest kwetsbaren te helpen. Zo vervoeren zij coronapatiënten, gaan zij voedselpakketten uitdelen aan kwetsbaren die geen aanspraak maken op andere hulpverlening en ondersteunen ze ziekenhuizen en zorginstellingen”, aldus het Rode Kruis.

“De moed en gedrevenheid van de Nederlandse Rode Kruis-vrijwilligers en de miljoenen Rode Kruis-hulpverleners wereldwijd die zich inzetten tijdens de coronacrisis, zorgen voor solidariteit en helpen velen door deze zware periode heen.” Het Rode Kruis werd op 19 juli 1867 opgericht.