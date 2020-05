Ollongren: maatwerk voor huurders in nood door coronacrisis

Huurders die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen zich melden bij hun verhuurder. Die kan dan kijken of er voor hen maatwerk mogelijk is.

Dat zei minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vrijdag in een reactie op de jaarlijkse huurverhogingen per 1 juli die bij veel huurders zijn aangekondigd.

Noodmaatregelen

De minister heeft onlangs een moreel appel gedaan op de woningcorporaties en andere verhuurders om coulant om te gaan met huurverhogingen. Verder werd er ook gevraagd om oplossingen te zoeken voor mensen die de huur niet kunnen opbrengen.

Volgens haar gaat het over de hele linie om een gematigde huurverhoging, gelijk aan de inflatie met een heel klein beetje erbij. “Er zijn uitzonderingen en dan zijn het eerder die excessen waar je iets aan moet doen, dan dat je aan alles iets moet doen”, zegt Ollongren.

Lees ook: Verhuurders verhogen woninghuren ondanks coronacrisis

Ze wees er verder op dat de overheid allerlei noodmaatregelen in gang heeft gezet om inkomens te ondersteunen. Dit zodat mensen nog wel hun salaris ontvangen. Als huurders door de coronacrisis toch in nood komen, moeten ze aan de bel trekken, adviseerde de minister.