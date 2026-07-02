WhatsApp introduceert gebruikersnamen: zo reserveer jij jouw eigen gebruikersnaam

WhatsApp introduceert gebruikersnamen. Daardoor hoeven gebruikers straks niet langer hun telefoonnummer te delen om met iemand in contact te komen. De functie wordt de komende maanden wereldwijd uitgerold. Hart van Nederland legt uit hoe jij jouw gewenste gebruikersnaam kunt instellen zodra de functie beschikbaar is.

Met de introductie van gebruikersnamen wil WhatsApp de privacy van gebruikers verder verbeteren. Wie een gebruikersnaam instelt, hoeft zijn of haar telefoonnummer niet meer te delen met iemand die voor het eerst een bericht stuurt. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn in groepschats of wanneer je contact wilt leggen met iemand die je nog niet goed kent.

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Volgens WhatsApp is er geen openbare lijst waarin gebruikersnamen zijn op te zoeken en worden er geen suggesties gedaan. Alleen mensen die jouw exacte gebruikersnaam kennen, kunnen contact met je opnemen. Daarnaast kun je een gebruikersnaamcode instellen, zodat alleen mensen met die code een eerste bericht kunnen sturen.

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Zo reserveer je jouw gebruikersnaam

Zo werkt het op een iPhone:

Open WhatsApp.

Tik rechtsonder in de app op ' Jij'.

Ga naar ' Je account' en klik vervolgens op ' Gebruikersnaam' .

Tik op ' Maak gebruikersnaam' .

Kies een unieke gebruikersnaam en bevestig je keuze.

Zo werkt het op een Android telefoon:

Open WhatsApp.

Tik rechtsboven op de drie puntjes.

Ga naar ' Je account' en klik vervolgens op ' Gebruikersnaam' .

Tik op ' Maak gebruikersnaam' .

Kies een unieke gebruikersnaam en bevestig je keuze.

Je kunt ervoor kiezen om dezelfde gebruikersnaam te gebruiken als op Instagram of Facebook, maar dat is niet verplicht. Wil je liever een andere naam? Dan kun je zelf een unieke gebruikersnaam kiezen. Houd er wel rekening mee dat een gebruikersnaam maar één keer kan worden gebruikt. Is jouw gewenste naam nog beschikbaar wanneer de functie voor jou wordt uitgerold, dan kun je die direct claimen.

Wanneer je een gebruikersnaam aanmaakt, ga je ook akkoord met de bijgewerkte voorwaarden van WhatsApp. Daarmee geef je toestemming voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties, ook in apps als Instagram en Facebook.