Wit poeder in straten rond Chemelot door storing in fabriek

Een rare gewaarwording in Geleen vrijdagochtend: de straten liggen bezaaid met een wit poeder. Niet wat je verwacht in hartje zomer. Maar het is geen sneeuw. Het komt uit een van de fabrieken op industrieterrein Chemelot. Daar is in de nacht van donderdag op vrijdag een storing geweest waardoor het poeder werd uitgestoten. Dat meldt Chemelot.

Het gaat om polyethyleen, een grondstof voor kunststofkorrels die de basis zijn voor verpakkingen van bijvoorbeeld levensmiddelen en speelgoed. Volgens Chemelot is het niet giftig.

"En binnen de chemie is deze stof geclassificeerd als een inerte stof. Dit betekent dat het niet reageert met andere materialen, dus ook niet met je huid of groenten uit je tuin", zo staat op de website van het complex. Chemelot geeft ook aan dat de effecten op lange termijn nog niet duidelijk zijn. Instanties als de GGD adviseren bij contact de huid goed te wassen en groenten uit de tuin goed af te spoelen, aldus Chemelot.

In de fabriek is een veiligheidsklep opengesprongen, aldus het complex. De oorzaak van de storing wordt verder onderzocht.

Hart van Nederland/ANP