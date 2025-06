Storing bij Rabobank? Honderden meldingen over problemen met internetbankieren

Rabobank lijkt momenteel te kampen met een storing. Op Allestoringen.nl zijn inmiddels al meer dan 3.300 meldingen binnengekomen, en dat aantal blijft stijgen. Gebruikers geven aan dat verschillende functies in de Rabo App niet naar behoren werken.

Op X zijn er meerdere klachten te lezen over het gebruik van de Rabo app. "Er is een technische fout opgetreden Op dit moment kunnen we je betaalrekening gegevens niet laden. We werken hard aan een oplossing. Probeer het later opnieuw", is volgens een gebruiker onder meer te lezen.

Rabobank zelf laat weten "inderdaad te maken te hebben met technische problemen." "Als het goed is werkt alles inmiddels weer naar behoren." Desondanks blijven er meldingen komen op Allestoringen.nl.