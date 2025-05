Storing bij ABN AMRO verholpen, internetbankieren weer mogelijk

De landelijke storing bij ABN AMRO is verholpen. Het was voor klanten van de bank niet mogelijk om betalingen te doen via iDEAL of de app van de bank. Op Allestoringen.nl regende het klachten en meldingen over de storing.

Is Nederland klaar voor een cashloze samenleving? Ontdek het in de video bovenaan dit artikel.

Gebruikers van de app van ABN AMRO kregen een melding te zien met daarin het bericht dat er problemen zijn met het regelen van bankzaken via de app, iDEAL en Internet Bankieren. Sommige gebruikers konden helemaal niet inloggen in de app en kregen geen inzage in hun bankgegevens.

ABN AMRO laat op X weten dat de storing is verholpen en "alles weer naar behoren zou moeten werken."