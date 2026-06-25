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Stroomstoring in Hoogkarspel na brand, huishoudens urenlang geen stroom

Storing

Vandaag, 13:45

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In een deel van Hoogkarspel is donderdagmiddag de stroom uitgevallen door een brand in een elektriciteitskast. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zitten 76 huishoudens zonder stroom.

Aanvankelijk werd gedacht dat ook een verzorgingstehuis in het getroffen gebied zonder elektriciteit zat. Dat blijkt niet het geval. "We vermoeden dat de stroom daar kort is uitgevallen, maar dat die vanzelf weer is teruggekomen via andere transformatorhuisjes", zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Urenlang geen stroom

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Netbeheerder Liander is bezig met de herstelwerkzaamheden. Naar verwachting hebben de getroffen huishoudens vanaf 19.00 uur weer stroom.

De veiligheidsregio roept bewoners op om vooral zelfredzaam te zijn totdat de storing is verholpen.

Door ANP

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