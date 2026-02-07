Landelijke storing meldkamers voorbij: 112 weer normaal bereikbaar

De landelijke storing in het meldkamersysteem van de hulpdiensten is voorbij, meldt de politie. Wat de oorzaak van de storing was, is nog niet bekend.

Door de storing duurde het langer voordat bellers iemand aan de lijn kregen als zij 112 belden. Ook het politienummer 0900-8844, bedoeld voor niet-spoedeisende zaken, was moeilijker bereikbaar.

Voormalig minister Ferd Grapperhaus pleitte in 2020 al voor "een robuuste oplossing" na een urenlange landelijke storing met het alarmnummer 112:

0:45 Minister Grapperhaus wil 'robuuste oplossing' na storing 112

Hulpdiensten zoals 112 waren wel bereikbaar, "maar het duurde soms wat langer voor er opgenomen werd", meldde Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De veiligheidsregio riep daarop een crisisteam bijeen. Volgens een woordvoerder konden de meldkamers ondanks de problemen nog wel hulpdiensten op pad sturen.