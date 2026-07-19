Facebook en Instagram weer bereikbaar na wereldwijde storing

Instagram en Facebook kampten zondagochtend met een storing. Dat blijkt uit duizenden meldingen die zijn binnengekomen op meldplatform Allestoringen.nl. Vanaf ongeveer 09.00 uur was een piek te zien in het aantal meldingen van gebruikers die problemen ervoeren met het inloggen of het gebruiken van de platforms. Ook in de rest van de wereld leken gebruikers van de Meta-diensten last te hebben van de storing.

Gebruikers leken voornamelijk problemen te hebben met het inloggen op de desktopversie van de applicaties. Daar kregen zij de volgende melding te zien: "Je account is tijdelijk niet beschikbaar vanwege een probleem met de site. Wij verwachten dat dit probleem spoedig zal worden verholpen. Probeer het opnieuw over een paar minuten."

Zo'n 52% van de meldingen ging over de website van Facebook en Instagram. Andere melders lieten weten ook problemen te hebben met het gebruik van de app.

Wereldwijd problemen

Ook in het buitenland werden veel meldingen gedaan van problemen met de platforms. Meta Platforms, het bedrijf achter Instagram en Facebook, heeft nog geen reactie gegeven op de vermeende storing.

Sinds ongeveer 12.00 uur waren beide diensten weer volledig bereikbaar. Het aantal meldingen op de website Allestoringen.nl is flink afgenomen. Ook op het internationale DownDetector.com komen veel minder meldingen binnen en laten gebruikers weten dat de platforms het weer doen.