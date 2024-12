Veel klachten over storing bij WhatsApp, Instagram en Facebook

Gebruikers melden problemen met WhatsApp. Op de website allestoringen.nl is een enorme piek te zien in het aantal meldingen van een storing, vooral vanaf het begin van de avond. Ze klagen dat berichten niet verzonden of ontvangen worden en dat de app vastloopt.

In de video bovenaan dit artikel kan je zien wat mensen tijdens een eerdere grootschalige storing van Facebook deden.

Ook op X wordt veel geklaagd over de storing. De hashtag #WhatsAppDown is inmiddels trending, net als de hashtags InstagramDown en FacebookDown. Het lijkt er dus op dat diensten van Meta, zoals Instagram, Threads, Facebook en Messenger, niet goed werken.

Wereldwijd

In totaal gaat het om tienduizenden meldingen, die allemaal rond 19.00 uur binnen zijn gekomen. Het lijkt erop dat er wereldwijd problemen zijn, want ook op bijvoorbeeld de Amerikaanse variant van allestoringen komt de ene na de ander melding binnen.

Meta spreekt van een technisch probleem waardoor gebruikers lastig toegang kunnen hebbentot de apps.