Vrouw die in emmer plast in tuincentrum krijgt kritiek en steun

Vandaag, 21:51

Een vrouw die nodig moest plassen in een tuincentrum in Roosendaal en dat deed in een emmer toen ze niet naar de wc mocht, krijgt veel bagger over zich heen. Veel mensen vinden haar actie asociaal. Maar er is ook bijval. Bijvoorbeeld van de Toiletalliantie. Die tonen begrip tegenover Omroep Brabant.

Op bovenstaande videobeelden is te zien hoe ze bij de kassa in een emmer plast, onder het toeziend oog van het personeel. De wc’s waren namelijk verstopt. Wat het tafereel nog bizarder maakt: ze gooit de inhoud van de emmer daarna onder de kassa.

Vaker meldingen

Dat er met urine wordt gegooid komt zelden voor volgens de woordvoerder, maar de frustratie van de vrouw herkent hij wel. "We krijgen heel regelmatig dit soort meldingen." Dat komt omdat mensen niet worden toegelaten tot de toiletten.

"Je ziet vaak dat er wél toiletten zijn, maar dat ze op slot zitten of niet werken", verklaart de alliantie tegenover de regionale omroep. "De ondernemer denkt vaak: ‘Ja, boeien’, terwijl het heel vervelend is voor mensen die rekenen op een toilet dat er niet is." Vooral voor mensen met problemen met blaas of darmen kan dit een groot probleem zijn.

